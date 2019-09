FinLab: Positive Entwicklung der Beteiligungen

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die FinLab AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das EBIT auf 1,16 Mio. Euro gesteigert. Damit befinde sich das Unternehmen in einer komfortablen Position, um Beteiligungen auch langfristig zu halten und den Großteil einer möglichen Wertsteigerung zu heben. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel bei unverändert positivem Votum.

Nach Analystenaussage weise FinLab zum 30.06.2019 gemäß IFRS-Bilanz ein Eigenkapital von 106,00 Mio. Euro aus. Dieses basiere auf dem Bilanzwert der Finanzanlagen von 94,89 Mio. Euro. Davon mache die 45,3-prozentige Beteiligung an der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA als derzeit größte Einzelbeteiligung 16,15 Mio. Euro aus. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren habe sich der Wertansatz der Heliad-Beteiligung wegen Abschreibungen auf Heliad-Portfoliounternehmen deutlich rückläufig entwickelt. Allerdings halte Heliad noch eine Beteiligung an der Flatex AG. Hier werde am Markt spekuliert, dass ein möglicher Verkauf von Flatex oberhalb eines Preises von 30 Euro je Aktie eine Option sei.

Insgesamt liege der IFRS-Wertansatz der FinLab-Beteiligungen zum 30.06.2019 bei 60,31 Mio. Euro (31.12.2018: 52,75 Mio. Euro). Dieser Anstieg sei einerseits eine Folge der im Februar 2019 eingegangenen Beteiligung an der ONPEX Holding GmbH und der positiven Wertentwicklung der bestehenden FinLab-Beteiligungen geschuldet. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel ermitteln die Analysten daher einen aktuellen NAV je Aktie von 29,50 Euro (zuvor: 28,87 Euro) und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

