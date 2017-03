Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Karsten Rahlf, Analyst der Nord LB, bewertet in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie von Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) mit dem Rating "kaufen".



In den letzten Jahren habe die Bedeutung des Einzelhandels stetig abgenommen. So habe der Anteil an den gesamten Konsumausgaben in Deutschland im Jahr 2000 bei 34,5% gelegen und dürfte 2016 weniger als 28% betragen. Der Einzelhandel (ohne Apotheken) habe 2015 in rund 300.000 Unternehmen mit 3 Mio. Beschäftigten rund EUR 472 Mrd. umgesetzt. Der Analyst stufe den Sektor weiterhin "neutral" ein.



Karsten Rahlf, Analyst der Nord LB, empfiehlt die Fielmann-Aktie aufgrund der Marktführerschaft und solider Wachstumsstrategie zum Kauf. Das Kursziel laute EUR 80,00. (Analyse vom 28.03.2017) (28.03.2017/ac/a/d)