Fair Value: Hoher NAV-Abschlag nicht angemessen

SMC-Research hat im Rahmen eines Research-Updates das positive Urteil für die Aktie der Fair Value REIT-AG bestätigt und das Kursziel auf 9,30 Euro erhöht. Die Analysten begründen dies mit den deutlichen operativen Fortschritten, mit denen es Fair Value immer besser gelinge, die Ertragspotenziale des Portfolios zu realisieren. Den Bewertungsabschlag, mit dem Fair Value gegenüber ähnlichen Unternehmen an der Börse gehandelt werde, bezeichnen die Analysten als nicht angemessen.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Fair Value für die ersten neun Monate sehr gute Zahlen veröffentlicht und damit den guten Eindruck des Halbjahresberichts bestätigt. Obwohl in den letzten zwölf Monaten erneut mehrere Objekte verkauft worden seien, habe das Unternehmen die Mieterträge weitegehend stabil gehalten und die Ergebniskennziffern deutlich verbessert. Die Verbesserungen basieren laut SMC-Research dabei vor allem auf operativen Fortschritten, die sich in einem deutlich erhöhten Nettovermietungsergebnis niedergeschlagen und ein FFO-Wachstum um fast 20 Prozent ermöglicht haben.

Auf dieser Basis habe Fair Value seine FFO-Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Deutlich besser als bisher erwartet dürfte nach Einschätzung von SMC-Research hingegen der IFRS-Gewinn ausfallen, der von einem im September angekündigten und im vierten Quartal vollzogenen, sehr lukrativen Verkauf einer weiteren Immobilie profitieren werde.

In Summe habe Fair Value wieder gezeigt, dass das Unternehmen sein Handwerk beherrsche und das Ertragspotenzial des Portfolios zu erhöhen verstehe. Auf dieser Basis halten die Analysten den Abschlag zum NAV für ungerechtfertigt und sehen für die Aktie ein weiteres Potenzial bis 9,30 Euro. Das Urteil zur Fair Value-Aktie belässt SMC-Research deswegen weiter auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-20-SMC-Update-Fair-Value_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.