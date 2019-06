FCR Immobilien: Hohes Tempo nochmal angezogen

Die FCR Immobilien AG habe nach Darstellung von SMC-Research nicht nur die Schätzungen der Analysten für 2018 übertroffen, sondern zeige auch im bisherigen Jahresverlauf 2019 eine Dynamik deutlich über den Erwartungen des Researchhauses. Insbesondere hebt der SMC-Analyst Adam Jakubowski die sehr hohe Rendite hervor, die FCR beim Verkauf von Immobilien erziele und mit der das Unternehmen die Attraktivität des Geschäftsmodells unterstreiche.

FCR Immobilien besteche weiter mit einer sehr hohen Dynamik. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr den Portfoliowert von 63 Mio. Euro auf 163 Mio. Euro gesteigert, den Umsatz um 127 Prozent auf 37,2 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis auf 3,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt habe, seien laut SMC-Research auch die ersten Monate 2019 sehr vielversprechend verlaufen. Dies betreffe einerseits den weiteren Portfolioaufbau, der mit acht Zukäufen im hohen Tempo fortgesetzt werde, vor allem aber die Verkaufsaktivitäten, mit denen FCR beachtliche Erfolge erzielt habe. So habe das Unternehmen mit den bis dato vollzogenen drei Verkäufen einen kumulierten Gewinn von 9,5 Mio. Euro erzielt, gleichbedeutend mit einer 85-prozentigen Rendite auf den Buchwert. Damit liege das bisherige Verkaufsergebnis in 2019 schon fast beim Doppelten des Wertes des Gesamtjahres 2018. Dabei solle es nicht bleiben. Vielmehr wolle FCR weitere Immobilien veräußern und spreche in diesem Zusammenhang von drei weit verhandelten Transaktionen. Auch der Portfolioausbau solle mit hohem Tempo fortgesetzt werden, das Volumen der aktuellen Pipeline mit der höchste Realisationswahrscheinlichkeit beziffere FCR auf 69 Mio. Euro.

Die Analysten von SMC-Research haben in ihren bisherigen Schätzungen einen dynamischen Expansionskurs unterstellt und sehen sich durch diese Entwicklung deswegen in ihrer Einschätzung grundsätzlich bestätigt. Im Detail sei man aber im Hinblick auf die Umsätze und Erträge sogar zu vorsichtig gewesen, weswegen SMC-Research die Schätzungen vor allem für 2019 nun teils deutlich angehoben habe. Dies gelte insbesondere für die unterstellte Verkaufsrendite, welche die Analysten aber aus Vorsicht ab 2020 wieder deutlich moderater annehmen. Dennoch signalisiere das Modell einen fairen Wert, der mit 27,70 Euro je Aktie ein hohes Kurspotenzial biete. FCR Immobilien setze das angekündigte hohe Wachstum konsequent um und zeige mit den sehr lukrativen Verkäufen immer wieder, dass das Geschäftsmodell gut funktioniere.

Vor diesem Hintergrund hat SMC-Research das Urteil „Buy“ bestätigt, das Kursziel der Analysten lautet nun 27,70 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.06.19, 13:20 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.06.19 um 12:45 Uhr fertiggestellt und am 03.06.19 um 13:10 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

