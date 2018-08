Eyemaxx: Weiterhin hohe Wachstumsdynamik

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Eyemaxx Real Estate AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 (per 31.10.) die Gesamtleistung deutlich gesteigert und ein hohes Rentabilitätsniveau auf EBIT-Basis erreicht. Die Analysten erhöhen bei unverändert positivem Votum ihr Kursziel.

Nach Aussage der Analysten habe die Gesamtleistung im Sechsmonatszeitraum per Ende April um 30,7 Prozent auf 11,79 Mio. Euro (HJ 2016/17: 9,02 Mio. Euro) zugelegt. Da die in der Gesamtleistung enthaltenen Erlösströme zum Teil Residualgrößen seien, denen keine weiteren Kostenpositionen in der konsolidierten Eyemaxx-GuV gegenüberstehen, weise das EBIT mit 6,22 Mio. Euro (HJ 2016/17: 4,47 Mio. Euro) und einer EBIT-Marge von 52,7 Prozent (HJ 2016/17: 49,6 Prozent) ein hohes Rentabilitätsniveau auf.

Durch neue Investitionen nach dem Stichtag 30. April, finanziert durch die Vollplatzierung einer Unternehmensanleihe, habe Eyemaxx laut GBC die Projektpipeline auf mittlerweile etwa 890 Mio. Euro ausgebaut. Damit werde die Prognose von GBC weiter mit Projekten unterfüttert. Aufgrund des nach wie vor hohen Anteils der At-Equity-Erträge, in denen die Nachsteuererträge der Projektgesellschaften enthalten seien, werde das Unternehmen zukünftig ein unverändert hohes Rentabilitätsniveau aufweisen. Auf EBIT-Ebene solle sich dieses nach Analystenschätzung in einem Bereich oberhalb von 60 Prozent einpendeln.

Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten auf Grundlage der Unternehmensprognosen einen fairen Wert je Aktie von 21,50 Euro (zuvor: 19,80 Euro). Dies erkläre sich dadurch, dass das bisherige Bewertungsmodell noch auf den niedrigeren Prognosen vor der Emission der jüngsten Unternehmensanleihe basiert habe. Das Votum belassen die Analysten unverändert bei „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2018, 17:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.08.2018 fertiggestellt und am 07.08.2018 erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/16757.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.