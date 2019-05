Eyemaxx: Hohe Rentabilität

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Eyemaxx Real Estate AG auch nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017/18 (per 31.10.2018) die Projektpipeline weiter ausgebaut, so dass diese aktuell ein Projektvolumen von rund 1 Mrd. Euro erreicht. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel leicht und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die operative Entwicklung des Geschäftsjahres 2017/2018 insbesondere von den Beteiligungserträgen der Projektgesellschaften geprägt gewesen. Zusammen mit den Bewertungserträgen der konsolidierten Projektgesellschaften sowie der weiteren Mieterlössteigerungen habe sich die Gesamtleistung laut GBC erwartungsgemäß auf 26,52 Mio. Euro (GJ 2017/18: 23,58 Mio. Euro) erhöht. Trotz fehlender sonstiger betrieblicher Ergebnisbeiträge verfüge Eyemaxx mit einer EBIT-Marge von 54,4 Prozent (GJ 2017/18: 60,4 Prozent) über ein hohes Rentabilitätsniveau.

Die erheblich ausgeweitete Projektpipeline liefere nach Ansicht der Analysten eine umfangreiche Basis für die künftige Geschäftsentwicklung. Bei unterstellten Projekt-ROIs zwischen 15 und 20 Prozent solle das Unternehmen die Gesamtleistung auf jährlich über 30 Mio. Euro anheben. Bei einem konstant hohen Rentabilitätsniveau rechne das Analystenteam mit einem Anstieg des EBIT auf nahezu 18 Mio. Euro. In ihrem DCF-Bewertungsmodell ermitteln die Analysten besonders wegen der ausgeweiteten Projektpipeline ein neues Kursziel von 21,70 Euro (zuvor: 21,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.05.2019, 12:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.05.2019 um 09:55 Uhr fertiggestellt und am 20.05.2019 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/18073.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.