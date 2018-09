Eyemaxx: Großaktionär stockt Beteiligung auf

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Eyemaxx Real Estate AG durch den Teilrückkauf der Anleihe 2013/2019, die einen jährlichen Zinskupon von 7,875 Prozent besitzt, das Anleihevolumen auf 6,2 Mio. Euro reduziert und den zukünftigen Zinsaufwand gesenkt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Gemäß Unternehmensangaben befinde sich der Verkauf eines der größten Projekte der Firmengeschichte in Berlin bereits in einem fortgeschrittenen Verhandlungsstatus. Der erzielte Preis solle dabei den erwarteten Verkaufspreis übersteigen. Nach Analystenaussage habe zudem der zweitgrößte Aktionär von Eyemaxx, Johann Kowar, seine Anteile auf 12,8 Prozent aufgestockt. Möglich sei dies durch den Verkauf von rund 236.000 Anteilen des Eyemaxx-CEOs Dr. Michael Müller gewesen. Die Anteilsaufstockung werte das Analystenteam als positives Signal für das Unternehmen und die Aktie, da Kowar die Immobilienmärkte in Deutschland und Österreich sowie die aktuellen Projekte sehr gut kenne. Ebenso könne dies den weiteren Ausbau der Pipeline vorantreiben.

Die Erhöhung der Anteile durch den sehr erfahrenen privaten Investor sei ein weiteres Zeichen für das hohe Vertrauen in das Unternehmen und die frühzeitige Rückzahlung der Anleihe 2013/2019 werde laut SRC den Zinsaufwand des Unternehmens reduzieren. Angesichts des anstehenden lukrativen Verkaufs in Berlin sei SRC zuversichtlich, dass sich die positive Entwicklung im Kursverlauf widerspiegeln werde. Demnach bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 19,00 Euro und vergeben unverändert das Rating „Buy“.

