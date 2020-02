Eyemaxx: Eigenkapital wird gestärkt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die Eyemaxx Real Estate AG in den nächsten Wochen eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht platzieren und im Rahmen dieser Maßnahme 880.000 neue Aktien zu einem Preis von 9,00 Euro je Aktie ausgeben. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde das Eigenkapital von Eyemaxx mit Bruttoerlösen von knapp 8 Mio. Euro signifikant gestärkt. Zuvor habe das Unternehmen aber einen negativen Einmaleffekt aus der Abwertung von Logistik-Liegenschaften und Grundstücken in Serbien vermeldet. Dadurch werde – entgegen der Erwartung von SRC – der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen, sondern um rund 10 bis 20 Prozent geringer ausfallen und lediglich in einer Range von 5,5 bis 6,7 Mio. Euro liegen. Nach den guten Halbjahresergebnissen und der langen Liste von vielversprechenden Projekten im Residential-Bereich in Deutschland und Österreich wirke der jüngste Newsflow für SRC ernüchternd. Auch die Kapitalerhöhung finde nach Meinung der Analysten zu einem eher niedrigen Preis statt. Die Analysten bestätigen aber unverändert das Rating „Buy“, reduzieren jedoch das Kursziel auf 15,00 Euro (zuvor: 17,00 Euro).

