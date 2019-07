Expedeon: Starkes Wachstum und EBITDA-Break-even

Expedeon hat nach Darstellung von GBC sowohl im abgelaufenen Geschäftsjahr als auch im ersten Quartal 2019 den Umsatz stark steigern können und 2018 bereits den Break-even auf EBITDA-Basis erreicht. Für 2020 rechnen die Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldman mit dem Break-even auch auf Nettoebene.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 sei bei der Expedeon AG gemäß GBC von einer stärkeren Ausrichtung auf die Kommerzialisierung der Produktpalette geprägt gewesen. Darüber hinaus habe die Gesellschaft mit dem Erwerb der australischen TGR BioSciences nicht nur eine weitere Ausweitung der Produktpalette erreicht, das nachhaltige Umsatzniveau habe zudem deutlich gesteigert werden können. Die Umsatzerlöse in Höhe von 13,13 Mio. Euro bedeuten ein starkes Umsatzwachstum in Höhe von 68,4 % (VJ: 7,80 Mio. Euro). Der Erfolg der aktiven „Grow, Buy, Build“-Strategie werde auch anhand der Q1-Zahlen erkennbar, mit einer Fortsetzung der Umsatzdynamik um weitere 49,5 % auf 3,45 Mio. Euro (VJ: 2,31 Mio. Euro). Wie zuvor angekündigt, sei auf EBITDA-Basis in 2018 mit 1,76 Mio. Euro (VJ: -2,90 Mio. Euro) erstmals der Break-Even überschritten worden, welcher aus Sicht der Analysten als nachhaltig einzustufen sei.

Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren als ein marktführender Innovator in den wichtigen Bereichen der Onkologie- und Immunologieforschung etabliert und solle sich als ein Produktlieferant bei der Entwicklung von Therapeutika-Lösungen sowie für die klinische Diagnostik etablieren. Als wichtigster Faktor der künftigen Entwicklung sei dabei der zunehmende Einsatz der aktuellen Technologien für kommerzielle Lösungen bspw. im Forschungs-Bereich und in der Diagnose zu sehen. Es sei dabei beabsichtigt, Liefer- und Lizenzvereinbarungen für die kommerzielle Nutzung der Expedeon-Produkte mit Partnerunternehmen zu treffen. Im vergangenen Geschäftsjahr habe die Gesellschaft bereits den Abschluss solcher Vereinbarungen mit drei Partnerunternehmen veröffentlicht.

Auf Grundlage der aktuellen Kerntechnologien TruePrime, Lighting-Link und CaptSure befänden sich zudem derzeit insgesamt 24 Produkte in der Entwicklung und würden zum Teil kurz vor der Einführung stehen.

Die Analysten haben für ihre Prognosen sowohl einen Umsatzanstieg mit der aktuellen Produktpipeline als auch die Einführung neuer Produkte berücksichtigt. Im Einklang zur Umsatzguidance der Gesellschaft (zweistelliges Umsatzwachstum) rechne GBC für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum in Höhe von 27,3 % auf 16,71 Mio. Euro.

In den kommenden Geschäftsjahren sollte die Expedeon AG nach Einschätzung von GBC auch organisch den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Für das kommende Geschäftsjahr 2020 unterstellen die Analysten dabei das erstmalige Überschreiten des Break-Even auf allen Ergebnisebenen. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells habe das Researchhaus ein Kursziel in Höhe von 3,20 Euro ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergebe GBC weiterhin das Rating KAUFEN.

