Exane BNP startet Schaeffler mit 'Outperform' - Ziel 15,50 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Schaeffler mit "Outperform" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die operative Geschäftsdynamik verbessere sich, schrieb Analyst Edoardo Spina in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sei Schaeffler einer der am günstigsten bewerteten Autozulieferer in der EU. Die Risiken - etwa durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen - seien zum Teil eingepreist und die Debatte könnte sich nun in Richtung der sich ergebende Möglichkeiten entwickeln./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.