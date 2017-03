Exane BNP senkt Ziel für Renault auf 89 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Renault von 103 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Aktie des französischen Autobauers sei mit Blick auf die wenigen Automärkte (Frankreich, Russland und Brasilien), die aktuell noch positiv überraschen könnten, die beste Investition in die Autobranche, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Studie zu europäischen Autozulieferern und -herstellern am Mittwoch. Kurzfristige Risiken sieht er allerdings in den Abgasuntersuchungen der französischen Regierung./ck/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.