Exane BNP senkt Ziel für LSE auf 3400 Pence - 'Outperform'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 3600 auf 3400 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Dass die Fusionsgespräche mit der Deutschen Börse vor dem Scheitern stünden, werde der Konsolidierung in der Börsenbranche kein Ende setzen, schrieb Analyst Arnaud Giblat in einer Studie vom Dienstag. Das zukünftige Interesse der beiden Börsenbetreiber könne nun der Nex Group gelten, die zur LSE aber wohl am besten passen würde./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.