Exane BNP senkt Ziel für AB Inbev auf 107 Euro - 'Outperform'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 110 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Warmes Wetter und ein spätes Osterfest dürften sich im zweiten Quartal positiv auf den Bierkonsum in Westeuropa ausgewirkt haben, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer Studie zur Getränkebranche vom Mittwoch. Auch in anderen wichtigen Märkten wie Vietnam, Kolumbien und Südafrika dürfte der Absatz zugelegt haben./bek/gl Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.