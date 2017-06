Exane BNP senkt Roche auf 'Neutral' - Ziel 250 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Roche von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 290 auf 250 Franken gesenkt.Analystin Luisa Hector passte ihre Schätzungen an die detaillierten Ergebnisse der Aphinity-Studie mit dem Krebsmittel Perjeta an. Insgesamt werde die Konkurrenz im Antikörper-Bereich härter und die Entwicklung schwieriger, schrieb sie in einer Studie vom Dienstag./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.