Exane BNP senkt PSA auf 'Underperform' - Ziel 16,50 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat PSA von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 17,10 auf 16,50 Euro gesenkt.Die Autonachfrage in Westeuropa habe sich alarmierend verlangsamt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Branchenstudie vom Freitag. Auch das unter den Massenherstellern immer noch solide Wachstum von SUV-Fahrzeugen dürfte nicht nachhaltig sein, denn die meisten Modelle aus diesem Lifestyle-Segment seien mit Diesel-Motoren ausgestattet, die wegen des Abgasskandals zunehmend gemieden würden. Das größte Risiko in puncto Preis und Produktmix sieht er für den PSA-Konzern./edh/ajx Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.