Exane BNP nimmt Deutsche Bank mit 'Underperform' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Deutsche Bank mit "Underperform" und einem Kursziel von 12,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Der deutsche Branchenprimus leide unter schwachen Erträgen im Investmentbanking-Geschäft sowie fehlenden Verbesserungen der Eigenkapitalrendite, schrieb Analyst Jeremy Sigee in einer Studie am Donnerstag. Die Aktie sei "einvernehmlich unbeliebt"./ck/la Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.