Exane BNP hebt Ziel für Peugeot auf 17,40 Euro - 'Neutral'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Peugeot von 13,60 auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Stuart Pearson rechnete in einer Studie vom Montag mit einem lediglich schwachen Wachstum in der Automobilindustrie in den Jahren 2017 und 2018. In diesem Umfeld bevorzuge er Aktien, die auf lange Sicht gute Wertsteigerungen böten. Zu denen zählt Pearson eher die Papiere von Volkswagen und BMW als die von Fiat Chrysler oder Peugeot./la/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.