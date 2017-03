Exane BNP hebt Ziel für Michelin auf 111 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Michelin von 108 auf 111 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Stuart Pearson verwies in einer Branchenstudie am Mittwoch auf den positiven Absatztrend für den französischen Reifenhersteller, bedingt durch die wachsende Zahl an gefahrenen Kilometern in den Industrienationen. Das verheiße Gutes für die Kapazitätsauslastung, Rentabilität und die Preissetzungsmacht./ck/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.