Exane BNP hebt Ziel für Lloyds auf 65 Pence - 'Underperform'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Lloyds von 57 auf 65 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen.Fast zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise dürften die britischen Banken weitgehend zur Normalität zurückgekehrt sein, schrieb Analyst Jonathan Pierce in einer Branchenstudie vom Freitag. Für regulatorische Beschränkungen und Reparaturarbeiten an den Bilanzen der Geldhäuser sei das Ende in Sicht. Die entscheidenden Fragen seien nun, ob die UK-Institute eine Bewertung über dem Buchwert und eine Kapitalkostenquote unter 10 Prozent erreichen können./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.