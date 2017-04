Exane BNP hebt Ziel für Aurubis auf 60 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Aurubis von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die jüngst vom Kupferkonzern vorgestellte Strategie einer breiten Aufstellung in anderen Metallbranchen bringe mittelfristig Wachstumsmöglichkeiten mit sich, schrieb Analyst Daniel Lurch in einer Studie vom Donnerstag. Kurzfristig sehe er diese jedoch eher in einer möglichen Übernahme der brasilianischen Kupferhütte Paranapanema./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.