Exane BNP hebt Ziel für ArcelorMittal auf 8 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für ArcelorMittal von 7 auf 8 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Luc Pez erhöhte in einer Studie vom Freitag seine Prognosen für die Eisenerzpreise in den Jahren 2017 und 2018. In der Folge rechnete Pez nun auch mit einem höheren operativen Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers in diesem Zeitraum. Derweil erschienen die Papiere ausreichend bewertet./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.