Exane BNP hebt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Siemens von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und ein neues Kursziel von 135 Euro genannt.Dank der Sparte Digital Factory dürfte der Konzern vom Trend vieler Unternehmen hin zur "Industrie 4.0", also der Verschmelzung von Produktion und IT-Technik, profitieren, schrieb Analyst Jonathan Mounsey in einer Studie vom Dienstag. Mit seinem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem schicke sich Siemens zudem an, zum Apple dieser industriellen Revolution zu werden. In diesem Fall wäre sogar ein Ziel von 160 Euro denkbar. Mit IoT ist das Internet der Dinge gemeint, also die intelligente Vernetzung vom Maschinen./mis/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.