Exane BNP belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,20 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen.Die in den Medien spekulierte und inzwischen dementierte Übernahme von Juniper Networks erzeuge mehr Fragen als Antworten, schrieb Analyst Stefan Slowinski in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Finnen müssten ihr Kapital aus seiner Sicht um umgerechnet mindestens 5 Milliarden US-Dollar erhöhen - mit entsprechender Verwässerung. Zudem hätten die Anleger bereits Bauchschmerzen mit dem Kauf von Alcatel-Lucent und würden einen weiteren großen Wurf nicht begrüßen./ag/zb Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.