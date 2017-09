Exane BNP belässt Metro AG auf 'Outperform' - Ziel 17,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Metro AG angesichts einiger anstehender Fachkonferenzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,90 Euro belassen.Die Übernahme von Whole Foods durch Amazon sei im Sektor derzeit die wichtigste Nachricht, schrieb Analyst Andrew Gwynn in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Branchenkonsolidierung dürfte weiter Anlass für Diskussionen geben. Das sich verändernde Konsumverhalten sollte stärker in den Fokus rücken./ajx/ag Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.