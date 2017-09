Exane BNP belässt Krones auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Krones nach der Branchenmesse Drinktec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen.Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei innovativ, kämpfe aber mit hohen Fixkosten, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Kurspotenzial sei derzeit Fehlanzeige, daher blieben sie an der Seitenlinie./ajx/zb Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.