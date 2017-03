Exane BNP belässt Innogy auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Innogy nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Die RWE-Ökostrom-Tochter habe beruhigende Jahresresultate vorgelegt, schrieb Analystin Sofia Savvantidou in einer Studie vom Dienstag. Dank einer starken Bilanz sei das Potenzial für weitere positive Überraschungen hoch. Die Sorgen am Markt mit Blick auf mögliche Zukäufe in neue Geschäftsfelder seien unbegründet oder zumindest verfrüht./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.