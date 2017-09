Exane BNP belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 96 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie der Deutschen Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen.Es herrsche Sommerflaute, schrieb Analyst Arnaud Giblat in einer Branchenstudie vom Freitag mit Blick auf die Börsenbetreiber. Das Aktiengeschäft sei im August saisonal bedingt wohl schwach verlaufen, allerdings besser als vor einem Jahr. Die Trends beim Derivate-Handelsvolumen seien dank der gestiegenen Schwankungen an den Märkten sowie der Debatte über die Zinsentwicklung in den USA besser. Bei börsengehandelten Fonds, der außerbörslichen Wertpapiergeschäfte-Abwicklung und Rohstoffen seien die Volumina eher gering./mis/gl Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.