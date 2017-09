Euromicron: Aktie günstig bewertet

Euromicron ist nach Darstellung von GBC im ersten Halbjahr eine Verbesserung von Umsatz und operativem Ergebnis gelungen. Die Analysten sehen Fortschritte in der Reorganisation und stufen die Aktie als günstig ein.

Im 1. HJ 2017 habe die euromicron AG gemäß GBC Umsatzerlöse in Höhe von 153,64 Mio. Euro und damit rund 10,0% mehr als im Vorjahr erzielt, wobei alle Geschäftsfelder zu diesem Anstieg beigetragen hätten. Die positive Umsatzentwicklung habe sich auch in den Ergebniskennzahlen niedergeschlagen. So habe das ausgewiesene EBITDA bei -0,88 Mio. Euro gelegen, nach -3,46 Mio. Euro im Vorjahr.

Hervorzuheben sei, dass die vom Management angekündigten Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität umgesetzt worden seien und sich zunehmend im Ergebnis niederschlagen würden. Die im Geschäftsjahr 2015 eingeleitete Neuausrichtung des Konzerns sei in 2016 im Wesentlichen abgeschlossen worden. Somit würden die Analysten für das GJ 2017 deutlich geringere Ergebnisbelastungen durch Reorganisationsmaßnahmen erwarten.

Für das GJ 2017 würde GBC einen Umsatz- und Ergebnisverbesserung erwarten. Während die Analysten umsatzseitig von 335,0 Mio. Euro ausgehen würden, würden sie ein EBITDA in Höhe von 12,61 Mio. Euro erwarten. Hier seien nochmals Sonderaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Reorganisation des Konzerns enthalten. Für das Folgejahr 2018 rechne GBC mit keinen Sonderaufwendungen mehr, was zu einer Verbesserung des EBITDA auf 19,6 Mio. führen solle.

Vor dem Hintergrund der bestätigten Prognosen für die GJ 2017 und 2018 hätten die Analysten das Kursziel für die euromicron AG unverändert belassen. Der faire Wert auf der Grundlage des DCF-Modells betrage 10,50 Euro (zuvor: 10,50 Euro). Angesichts des aktuellen Kursniveaus ergebe sich daraus unverändert das Rating KAUFEN. Auf Basis der bisherigen Reorganisationserfolge, der noch vorhandenen Effizienzsteigerungspotenziale und Synergiepotenziale, sowie dem weiteren Geschäftsausbau in Richtung des Wachstumsmarktes „IoT“, sollten aus Sicht der Analysten langfristig deutlich höhere Margen als bisher erreicht werden können. Zumal das Unternehmen es in der Vergangenheit bewiesen habe, dass man hierzu in der Lage sei. In Anbetracht dessen erscheine GBC die Aktie der euromicron AG als günstig bewertet.

