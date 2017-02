Equinet startet Telefonica Deutschland mit 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland mit "Neutral" und einem Kursziel von 3,70 Euro in die Bewertung aufgenommen.So wie die gesamte Telekombranche in Deutschland sehe sich auch der Mobilfunkkonzern mit steigendem Wettbewerbsdruck konfrontiert, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die sinkenden Preise für die Nutzung der 4G-Netze. Gleichwohl biete Telefonica Deutschland dividendenorientierten Anlegern eine sehr attraktive Rendite./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.