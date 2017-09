Equinet startet Brenntag mit 'Buy' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Brenntag mit "Buy" und einem Kursziel von 53 Euro in die Bewertung aufgenommen.Brenntag sei als weltweit führender Chemikalienhändler in einer guten Position, um von Trends wie der zunehmenden Auslagerung von Logistik und der Branchenkonsolidierung zu profitieren, schrieb Analyst Dustin Mildner in einer Studie vom Mittwoch. Nach den am Markt mit Enttäuschung aufgenommenen jüngsten Geschäftszahlen hält der Experte die Aktie nun für attraktiv bewertet./ajx/ag Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.