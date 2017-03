Equinet hebt Ziel für Norma Group auf 56 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen von 48 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das für 2017 angepeilte organische Wachstumsziel sei zwar konservativ, bestätige aber seinen positiven Blick auf die Aktie, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Er ließ nun die jüngsten Zukäufe des Herstellers von Verbindungstechnik in seine Schätzungen einfließen und passte das Kursziel außerdem an eine höhere Branchenbewertung an./tih/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.