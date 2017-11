Equinet hebt Ziel für KWS Saat auf 348 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für KWS Saat von 346 auf 348 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.In einer sich konsolidierenden Branche dürfte der Saatguthersteller in den kommenden Jahren unabhängig und wettbewerbsfähig bleiben, wenngleich sich mangelnde Größenvorteile negativ bemerkbar machen dürften, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.