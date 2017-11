Equinet hebt Ziel für Hannover Rück auf 110 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das Management des Rückversicherers habe sich recht optimistisch zum Neugeschäft in der Rückversicherung im Segment Schaden/Unfall im kommenden Jahr geäußert, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei angemessen bewertet./bek/ajx Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.