Equinet hebt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 112 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Merck KGaA aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 112 Euro belassen.In den vergangenen Wochen habe sich der Markt als Folge des gesenkten Jahresziels für die Sparte Performance Materials vor allem auf die Risiken im Flüssigkristall-Geschäft (LCD) des Pharma- und Chemiekonzerns konzentriert, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Donnerstag. Sie sieht nun wieder Kurstreiber in Anbetracht erwarteter positiver Nachrichten für das Pharmageschäft von Merck in den kommenden sechs bis zwölf Monaten./ck/la Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.