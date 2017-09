Equinet belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Zalando nach der Fashionshow "Bread & Butter" auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Die Veranstaltung in Berlin sei nur einer der vielen innovativen Wege, neue Kunden zu gewinnen, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Montag. Der nächste Zwischenbericht dürfte einen Anstieg aktiver Nutzerkonten um 18 Prozent und einen Umsatzsprung um 30 Prozent zeigen, und damit die Wachstumsstory des Einzelhändlers wieder in den Fokus rücken./ag/zb Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.