Equinet belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 166 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen anlässlich eines Vergleichsentwurfs mit der US-Justiz in der Abgasaffäre auf "Buy" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen.Eine Einigung in dieser Sache wäre extrem positiv für den Autokonzern, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Sie würde letzte Hindernisse auf dem Weg zurück zu einem normalen Investitionsansatz beseitigen./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.