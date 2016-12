Equinet belässt Südzucker auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Südzucker vor der für den 12. Januar erwarteten Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Einhergehend mit steigenden Zuckerpreisen und anziehenden operativen Ergebnissen in der Zuckersparte sei er inzwischen positiv gestimmt, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Mittwoch. Zudem schreite die Konsolidierung unter den Zuckerproduzenten voran, an dem der deutsche Konzern aktiv teilnehmen dürfte. Bruns rechnet damit, dass sich die Erholung im Zuckergeschäft mindestens in den nächsten sechs aufeinander folgenden Quartalen fortsetzen werde./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.