Equinet belässt Scout24 auf 'Reduce' - Ziel 31 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Scout24 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Die Erwartungen an den Autohandel zu Beginn des neuen Jahres seien so tief wie zuletzt vor zwei Jahren, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Verweis auf den aktuellen vom Zentralverband Deutsches Kfz Gewerbe veröffentlichten Geschäftsklima-Index. Heilmann wertet dies als negatives Zeichen für den Online-Anzeigenbetreiber Scout24 und dessen Auto-Segment Autoscout24./ajx/la Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.