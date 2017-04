Equinet belässt SAF-Holland auf 'Accumulate' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat SAF-Holland angesichts entflammter Spekulationen um ein mögliches Gebot von Knorr Bremse auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Es sei schwierig einzuschätzen, ob an diesen Gerüchten etwas dran sei, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Donnerstag. Der Lkw-Zulieferer bleibe so oder so aber ein attraktives Investment, auch als alleiniges Unternehmen./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.