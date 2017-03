Equinet belässt Leoni auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Leoni nach endgültigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Der Autozulieferer sei auf einem guten Weg zu einer operativen Normalisierung, was die Aktie aber schon vollständig einpreise, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Zudem sei der Ausblick auf das laufende Jahr nicht so gut, wie er auf den ersten Blick aussehe./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.