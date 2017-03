Equinet belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hannover Rück in Reaktion auf die Übernahme der britischen Argenta Holdings auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Ihm fehle es zwar an finanziellen Details, grundsätzlich mache der Zukauf aus strategischer Sicht aber Sinn, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Dienstag. Positiv sei auch, dass Hannover Rück das Unternehmen gut kenne und nun Gebrauch von seinen überschüssigen Finanzmitteln mache./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.