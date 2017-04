Equinet belässt Daimler auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Daimler nach einem Pressebericht über Stellenstreichungen in der Lkw-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Es sei gut zu sehen, dass der Autokonzern Fortschritte in puncto Kostensenkungen mache, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Montag./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.