Equinet belässt Axel Springer auf 'Neutral' - Ziel 51 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen.Der Medienkonzern habe zwar stark, aber gleichwohl größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. So habe sich das Umsatzwachstum nicht ganz so stark abgeschwächt wie befürchtet. Die bestätigte Prognose erscheine derweil etwas konservativ./la/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.