EasyMotionSkin Tec: Listing im m:access

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC ist die EasyMotionSkin Tec AG erfolgreich im Qualitätssegment m:access der Münchner Börse mit einem ersten Kurs von 14,50 Euro gestartet. In der Folge nennen die Analysten ein deutlich über dem Startpreis liegendes Kursziel und vergeben ein positives Rating.

Nach Analystenaussage vertreibe das Unternehmen Trainingssysteme zur elektrischen Muskel-Stimulation und besitze mit den patentierten Trockenelektroden ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Laut Aussage des Managements seien In den vergangenen drei Jahren bereits über 5.000 EMS-Systeme verkauft und das Produkt stetig verbessert. Für die Prognose setze das Analystenteam auf eine konsolidierte Betrachtung und erwarte zukünftig eine sehr dynamische Umsatzentwicklung. Das aktuelle Geschäftsjahr 2021 sei jedoch noch durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt, Demnach kalkuliere GBC zunächst mit Umsatzerlöse von 4,25 Mio. CHF im Jahr 2021, gefolgt von 14,20 Mio. CHF im Jahr 2022 bzw. 28,21 Mio. CHF im Jahr 2023. Das starke Wachstum soll über einen breiten Netzwerkvertrieb, eine optimierte Online-Präsenz und Studio-Partnerschaften erzielt werden. Das Netto-Ergebnis werde 2021 -1,17 Mio. CHF, 2022 dann 1,02 Mio. CHF und im Jahr 2023 und 2,88 Mio. CHF betragen. Auf Basis eines DCF-Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert je Aktie von 21,00 CHF (19,28 Euro) und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.12.2021, 10:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.12.2021 um 10:45 Uhr fertiggestellt und erstmals am 09.12.2021 um 15:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23180.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.