EYEMAXX Real Estate AG: Deutliche Gewinnsteigerung erwartet

Die Analysten von GBC erwarten für das jüngst abgeschlossene Geschäftsjahr 2016/17 (per 30.10.) der EYEMAXX Real Estate AG ein starkes Gewinnwachstum im Rahmen der Unternehmensplanungen und begründen diese Erwartung mit dem planmäßigen Verlauf der Immobilienprojekte. Auch die Aussichten für die nächsten Jahre bewertet GBC mit Verweis auf die große Projektpipeline als vielversprechend.

Durch eine Reihe von erfolgreich implementierten Maßnahmen für das weitere Unternehmenswachstum habe EYEMAXX die Erwartung einer gegenüber dem Vorjahr deutlichen Steigerung beim Jahresergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2016/17 nochmals bestätigt. Nach Darstellung von GBC sei das Unternehmen in der Lage gewesen, die Projektpipeline auf mittlerweile über 740 Mio. Euro (GJ 2016/17: >400 Mio. Euro) deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus beabsichtige EYEMAXX eine Ausweitung der Entwicklungsaktivitäten auf die Planung, Entwicklung und Erstellung von Mikroapartments sowie Hotelentwicklungen. Diesbezüglich befinde sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem in diesem Bereich tätigen Unternehmen, berichten die Analysten.

Die Finanzierung der erheblich ausgeweiteten Projektpipeline werde sowohl durch Eigenkapital als auch durch die Ausgabe von Fremdkapitalinstrumenten abgedeckt. In diesem Zusammenhang plane EYEMAXX aktuell eine weitere Kapitalerhöhung, über die aber die außerordentliche Hauptversammlung am 28.11.2017 beschließen müsse und aus der laut GBC ein Bruttoerlös zwischen 5,5 Mio. Euro und 6,0 Mio. Euro resultieren könnte.

Das Analystenteam hat seine Schätzungen an die deutlich umfangreichere Projektpipeline nach oben hin angepasst und rechnet für die kommenden Geschäftsjahre mit einem sukzessiven Anstieg der Gesamtleistung. Unverändert werde dabei ein Projekt-ROI zwischen 10 Prozent und 20 Prozent unterstellt. Wie schon in den vergangenen Geschäftsjahren, werde EYEMAXX laut GBC auch künftig ein hohes Rentabilitätsniveau vorweisen können, was die Analysten mit den hohen Ergebnisbeiträgen aus Gemeinschaftsunternehmen (at equity) begründen.

Ausgehend vom nur leicht angepassten DCF-Bewertungsmodell, welches bereits die anstehende Kapitalerhöhung berücksichtige, bestätigen die Analysten ihr bisheriges Kursziel von 19,00 Euro für die EYEMAXX-Aktie und ihr Rating „Kaufen“. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses ergebe sich derzeit ein Kurspotenzial von über 50 Prozent.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

