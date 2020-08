EQS Group: Prognose angehoben

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) die dynamische Entwicklung trotz der Corona-Krise fortgesetzt und den Umsatz um mehr als 20 Prozent auf 18,45 Mio. Euro verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auch aufgrund der jüngst abgeschlossenen Investitionsphase und der Kostenoptimierungen im Rahmen der Corona-Krise das EBITDA auf 3,0 Mio. Euro (HJ 2019: -0,11 Mio. Euro) gesteigert und aufgrund dessen die Guidance angehoben. Demnach werde nun für das Gesamtjahr 2020 ein EBITDA von 4 bis 5 Mio. Euro (zuvor: 3,5 bis 4,5 Mio. Euro) erwartet. Inklusive eines Ertrags aus der Veräußerung der ARIVA.DE AG sei das Konzernergebnis auf 0,12 Mio. Euro (HJ 2019: -2,13 Mio. Euro) vorangekommen.

Nach Meinung der Analysten sei der neue Ausblick weiterhin konservativ. Daher liege das Analystenteam mit seiner Prognose für das EBITDA von 4,85 Mio. Euro für 2020 und 8,70 Mio. Euro für 2021 am oberen Ende der Guidance. Insgesamt gehe GBC davon aus, dass das Unternehmen gut aufgestellt sei, um auch mittelfristig dynamisch zu wachsen. Das Unternehmen werde nach dem Auslaufen der Investitionsphase steigende Ergebnisse erzielen, so GBC. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 125,00 Euro (zuvor: 91,50 Euro) an und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2020, 11:10 Uhr)

