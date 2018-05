EQS Group: Ergebnisschub ab 2020

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research ist die EQS Group AG vor dem Hintergrund des Konzernausbaus planmäßig in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Auf Basis des Cashflow-starken Geschäftsmodells und der soliden Aufstellung von EQS bestätigen die Analysten ihre Einstufung und setzen das Kursziel für die Aktie herauf.

Nach Aussage von GSC werde 2018 als Übergangsjahr bei EQS noch einmal deutlich durch die Investitionen in die Ausweitung des Cloud-Geschäfts sowie den damit verbundenen Ausbau des Konzerns zu einem Technologieunternehmen geprägt sein. Ab 2019 rechnet das Analystenteam aber bereits mit zunehmend positiven Effekten aus den Maßnahmen und nach Abschluss der bis 2020 geplanten Cloud-Investitionen mit einem deutlichen Ergebnisschub.

Die in den vergangenen Jahren betriebene globale Expansion, wodurch das Unternehmen an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt vertreten sei, trage sich laut GSC Research bereits selbst. So sollen die sechs aktuell noch im Aufbau befindlichen Auslandsmärkte Frankreich, USA, UK, Italien, Skandinavien und Singapur mit steigenden Umsatzvolumina sukzessive die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen.

EQS werde weiterhin von den drei grundsätzlichen Markttreibern Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Das Analystenteam zeigt sich daher insgesamt unverändert von der grundsätzlichen Wachstumsstory von EQS mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Zudem verfüge die Gesellschaft in der derzeitigen, zunächst noch relativ ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 54,3 Prozent zum 31. März unverändert über eine solide Aufstellung. Auf dieser Basis bekräftigen die Analysten ihre Einschätzung mit dem Votum „Halten“ und setzen das Kursziel für die EQS-Aktie auf 80 Euro (zuvor: 70 Euro) herauf.

