Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der DZ BANK:Ein boomendes US-Geschäft, eine starke Geschäftsentwicklung auf dem Heimatmarkt Deutschland sowie positive Trends in den europäischen Landesgesellschaften ließen bei der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis steigen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Während T-Mobile US das 18. Quartal in Folge mehr als eine Million Neukunden verbucht habe, habe die Telekom in Deutschland eine hohe Nachfrage nach Glasfaser-basierten Anschlüssen verzeichnet. Auf Konzernebene habe der Umsatz von Juli bis September 2017 um 0,8% auf rund 18,3 Mrd. Euro zugelegt, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 3,3% auf 5,7 Mrd. Euro verbessert. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten habe der Vorstand die Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr 2017 auf eine Spanne von rund 22,4 bis 22,5 Mrd. Euro angehoben. Erst im August habe der Vorstand die Prognose von ursprünglich rund 22,2 Mrd. Euro auf rund 22,3 Mrd. Euro erhöht.Neben der weiterhin guten Dynamik der Tochter T-Mobile US überzeugt die Analysten der DZ BANK das Geschäft auf dem Heimatmarkt, auf dem die Deutsche Telekom über eine starke Marktposition verfügt, sowie der erneut leicht angehobene Ausblick für das bereinigte EBITDA, dem allerdings die Annahme konstanter Wechselkurse zugrunde liegt. Bei T-Mobile US sei der Vorstand nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Wettbewerber Sprint weiterhin offen für eine mögliche Fusion, habe aber zugleich betont, dass die US-Tochter auch für eine eigenständige Zukunft hervorragend positioniert sei.Neue Chancen sehe der Vorstand auf dem Gebiet der Elektromobilität. So gebe es im Konzern bereits konkrete Überlegungen dazu, ein flächendeckendes Ladenetz für Autos mit Elektroantrieb in Deutschland einzurichten. Tim Höttges zufolge habe man die Chancen und die Technologie, um hierbei ein großes Stück voranzukommen. So müssten die 380.000 Kabelverzweiger der Telekom, die mit Stromversorgung, Batteriepufferung und digitaler Messstelle ausgerüstet seien, nur noch mit einer entsprechenden Vorrichtung zum Aufladen von Elektroautos versehen werden. Bedingungen dafür seien nach Angaben der Telekom aber eine Beteiligung des Bundes über Fördermittel sowie die Schaffung von ausreichend Parkplätzen rund um die Kabelverzweiger. Rund 12.000 geeignete Standorte mit Parkmöglichkeiten seien bereits identifiziert worden, erste Prototypen sollten noch in diesem Jahr installiert werden.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,96 EUR -0,93% (17.11.2017, 17:35)