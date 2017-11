Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Volker Sack, Analyst von Goldman Sachs, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) von 34 auf 38 Euro.



Die Performance des Bonner Konzerns sei beachtlich und der Wachstumspfad im Rahmen der Strategie 2020 nach wie vor intakt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Seit Jahresbeginn habe die "Aktie Gelb" bereits um gut 25% zugelegt. Die Bewertung mit KGVs um 17 für 2017 bzw. 2018 erachte Sack jedoch als mittlerweile recht hoch. Insofern dürfte die Wahrscheinlichkeit etwaiger Gewinnmitnahmen gestiegen sein.



Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Deutsche Post-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 34 auf 38 Euro angehoben. (Analyse vom 10.11.2017) (10.11.2017/ac/a/d)