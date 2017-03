Hannover (www.aktiencheck.de) - Volker Sack, Analyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), erhöht aber das Kursziel von 32 auf 34 Euro.Volker Sack, Analyst der Nord LB, stuft daher die Deutsche Post-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" zurück und hebt das Kursziel von 32 auf 34 Euro an. (Analyse vom 09.03.2017) (09.03.2017/ac/a/d)